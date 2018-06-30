انعقاد الدورة الـ47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجدة

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن الدورة الـ47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء المنظمات العربية أعضاء اللجنة العليا ستعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2018.



ووجه "بندر" الشكر إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على موافقته ودعمه لانعقاد اجتماع الدورة 47 بمحافظة جدة، كما وجه الشكر إلي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على مايوليه من رعاية واهتمام لأعمال المنظمة وأنشطتها.



وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يعمل دائما على دعم وتنمية وتطوير العمل العربي المشترك في شتى مجالاته السياسية والاقتصادية مثمنا دعم ومتابعة رائد السياحة العربي الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لما يقدمه من رعاية واهتمام لدعم أنشطة المنظمة العربية للسياحة التي حققت الكثير من الإنجازات ضمن منظومة العمل العربي المشترك مثمنًا بنفس الوقت جهود وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لما تقدمه وزارة الخارجية من دعم وتسهيلات ورعاية للمنظمات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها.



وأوضح آل فهيد بأن الاجتماع سيكون برئاسة الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والذى سيضع رؤية واستراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في كافة القطاعات التي تنطوي تحت اختصاص كل منظمة وسيكون من أهم النقاط التي سيناقشها الاجتماع تقرير بشأن متابعـة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتمــاع 46 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ودور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية ومواجهة التحديات الرئيسية فى مجالات مكافحة الارهاب والتطرف والتعليم والصحة ومكافحة الفقر وتأمين موارد المياه واستخدامات الطاقة النظيفة والآلية المقترحة للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك ومقترحات ومرئيات مؤسسات العمل العربي المشترك لتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا ولائحتها الداخلية بالاضافة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاطلاع على نتائج اعمال المؤتمر الاعلامي للترويج لإنجازات وانشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والمشاركة العربية كضيف شرف في الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2019 واعادة بناء مؤسسات الدولة في جمهورية الصومال ودعم استقرار السلام وبحث مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب اضافة لمناقشة ابعاد الاسهامات التى يمكن ان تقدمها ان تقدمها المنظمات والمؤسسات العربية فى اطار التحضير لكل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر ان تستضيفها لبنان مع مطلع عام 2019 م.



واختتم آل فهيد حديثه بشكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على رعايته ودعمه لكافة أنشطة جامعة الدول العربية وخاصة أنشطة وأعمال المنظمات والاتحادات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا حيث أن هناك تطور ملحوظ في أنشطة المنظمات والاتحادات مما حقق الكثير من الإنجازات التي تخدم أهداف واستراتيجية جامعة الدول العربية.