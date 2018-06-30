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خيري رمضان: كنا بندخل الإستوديو متخفيين أيام الإخوان .. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 10:30 م
خيري رمضان
خيري رمضان
هاني حسين
قال الإعلامي خيري رمضان، إن يوم 30 يونيو يذكرنا بأيام صعبة للغاية عشناها في فترة حكم الإخوان.

وأضاف " رمضان " في برنامجه " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" كنا بندخل الإستوديو مهربين في عربات عشان كانت مدينة الإنتاج الإعلامي محاصرة من قبل عناصر جماعة الإخوان .. وولادي كانوا في قرية بمحافظة بني سويف".

وتابع:" في يوم 30 يونيو الشعب المصري كله كان واقف في الشارع يحدد مصيره .. وكنا مستعدين للموت من أجل إزالة الإخوان من رأس الحكم في مصر .. وكان فيه 30 مليون مصري في الشوارع".

وأكمل:" مصر كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية أيام حكم الإخوان، و مكنتش تقدر تمشي الساعة 12 بليل، وكانت الكهرباء بتقطع بساعات طويلة".

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