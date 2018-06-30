جدو: ميسي ورونالدو في ليلة واحدة.. إيه يا كورة

أعرب محمد ناجي جدو نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حزنه لخروج منتخبي الأرجنتين والبرتغال من دور الـ١٦ بمونديال روسيا ٢٠١٨.



وكتب جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":"ميسى ورونالدو فى ليلة واحدة ..فى إيه يا كورة".



تأهل منتخب أوروجواي لدور الـ8 عقب نهاية مباراة البرتغال و اوروجواي بـنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب فيشت الأولمبي ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.



بينما صعد منتخب الديوك الفرنسية لدور الـ8 من المونديال، بعدما فاز على راقصي التانجو بنتيجة كبيرة 3/4 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كازان أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

