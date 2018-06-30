ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام في مطار القاهرة

السبت 30/يونيو/2018 - 10:24 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 315 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 315 مخالفة مرورية، مشيره إلى أنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

ترشيحاتنا

الكرواتي مودريتيش: أرفض مقارنتي بلاعب الدنمارك إريكسين

شاهد.. لحظة انفجار صاروخ فضائي ياباني عقب ثوانٍ من إطلاقه

أول توابع فوز فرنسا.. نجم أرجنتيني يعتزل كرة القدم دولياً

اليوم.. كرة القدم تنتظر حدثا تاريخيا خلال لقاءات المونديال

مفاجآت فى القائمة المبدئية للزمالك فى الموسم الجديد

بيبي يتعادل للبرتغال أمام أوروجواي في بداية الشوط الثاني ..فيديو وصور

بوتين يتلقى خبراً سيئاً حول شعبيته لم يحدث منذ سنوات

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الشمس

قرار مهم من ماكرون بعد فوز فرنسا على الأرجنتين

قرار عاجل من السعودية بشأن القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج

ننشر حيثيات الإدارية العليا التاريخي لمنع الاستيلاء على أراضي الدولة

ثنائي أهلاوي يتنافسان على منصب مدير منتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

فيديو

خالد عكاشة: مصر هزمت مشروعاً إرهابياً مُعقداً.. فيديو
خيري رمضان: الدولة كانت تدار بفكر ساذج أيام الإخوان.. فيديو
خيري رمضان: كنا بندخل الإستوديو متخفيين أيام الإخوان .. فيديو
أحمد موسى: محمد مرسي سعى لتشكيل جيش موازي من الإرهابيين
خيري رمضان: الشعب هو البطل الحقيقي في 30 يونيو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟