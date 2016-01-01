أبو العطا: 30 يونيو اختيار عشرات الملايين من المصريين للدولة المدنية

هنأ الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بحلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا انها كانت وستظل الثورة المصرية الشعبية الأولى التي خرج فيها المصريون عن بكرة أبيهم يلعنون فترة حكم الإخوان الارهابيين ويعلنون رفضهم سحب الوطن إلى حضن العصابات والميليشيات المسلحة وشيوخ التطرف.



ونوه ابو العطا في بيان له، ان اختيار ملايين المصريين في 30 يونيو كان للدولة المصرية ولهويتها المدنية الراسخة قبل آلاف السنين.



وشدد انه في الذكرى الخامسة لـ 30 يونيو، فإن مصر اصبحت دولة مستقرة آمنة خالية من الارهاب ،يسودها حكم ديمقراطي ويعلوها رئيس منتخب وعلى أرضها تنفذ آلاف المشاريع القومية والعملاقة.