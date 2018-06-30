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خيري رمضان: الشعب هو البطل الحقيقي في 30 يونيو.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 10:24 م
خيري رمضان
خيري رمضان
هاني حسين
قال الإعلامي خيري رمضان، إن الجيش انحاز لمطالب ورغبات الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، لأن جماعة الإخوان كانت تحاول السيطرة على كافة مفاصل الدولة المصرية.

وأضاف " رمضان " في برنامجه " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا: "الرئيس السيسي له رصيد كبير لدى الشعب المصري لأنه أنقذ مصر من الإخوان".

وتابع: "الشعب هو البطل الحقيقي في ثورة 30 يونيو لأنه المحدد الحقيقي لمصير ذلك الوطن.. وكان يستشعر خطر استمرار جماعة الإخوان الإرهابية على رأس الحكم في مصر".

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