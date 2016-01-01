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ديني

الأزهر: استمرار امتحانات الشهادة الثانوية اليوم بدون اجازة

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نبّه الأزهر الشريف على أبنائه وبناته من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، وجميع العاملين المنتدَبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ بعقْد الامتحانات في موعدها، اليوم الأحد الموافق ١-٧-٢٠١٨م؛ طبقًا لجدول الامتحانات المعلَن.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قرّر اعتبارَ اليوم الأحد الموافق 1 – 7 – 2018 إجازةً رسميّةً في الدولة.

ولفَت قرار مجلس الوزراء إلى أن تلك الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، والتي تستمر وَفْقًا لمواعيدها المُقَرَّرة سابقًا.

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