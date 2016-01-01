الأزهر: استمرار امتحانات الشهادة الثانوية اليوم بدون اجازة

نبّه الأزهر الشريف على أبنائه وبناته من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، وجميع العاملين المنتدَبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ بعقْد الامتحانات في موعدها، اليوم الأحد الموافق ١-٧-٢٠١٨م؛ طبقًا لجدول الامتحانات المعلَن.



وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قرّر اعتبارَ اليوم الأحد الموافق 1 – 7 – 2018 إجازةً رسميّةً في الدولة.



ولفَت قرار مجلس الوزراء إلى أن تلك الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، والتي تستمر وَفْقًا لمواعيدها المُقَرَّرة سابقًا.



