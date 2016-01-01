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برلمان

الجوهري: القوات المسلحة انحازت للشعب ضد الاخوان في 30 يونيو

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:01 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
أمينة الدسوقى
هنأ اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، الشعب المصرى وقيادته السياسية والعسكرية والرئيس عبد الفتاح السيسى بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، قائلا إن ثورة 30 يونية تمثل إرادة فرضها الشعب المصرى على العالم ،وبداية حقيقة لرحلة القضاء على الإرهاب .

وأضاف الجوهري في بيان له، أن جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام حكمهم للبلاد، أظهروا أنهم خدعوا الشعب، وأن هوس السلطة لعب برؤسهم ولم يراعوا حقوق الشعب، بل استمعوا فقط لمرشدهم وجماعتهم الارهابية فكانت الثورة العظيمة، وخروج أكثر من ٣٢ مليون في حماية القوات المسلحة التي انحازت للجماهير وكان لابد من التغيير بإرادة شعبية أنقذت مصر من الضياع وحولت المسار الي الطريق الصحيح.

وأضاف أن ثورة 30 يونية كانت البداية لمواجهة انتشار سرطان الإرهاب ليس لحماية مصر فقط وإنما لحماية العالم من هذا الخطر الذى ذاقت مرارته كافة الدول .

وتابع: "خمس سنوات على 30 يونية حققت فيهم مصر الكثير وتحمل فيهم الشعب المصرى ما هو أكثر للوصول إلى مرحلة من الاستقرار والأمن كدنا أن نفقدها على يد جماعة لا تؤمن بأى حقوق ولا تعرف سوى سياسة العشيرة والخلافة ومنح الصكوك وفقا للأهواء".

وأشار إلى أن مصر فى خلال خمس سنوات من ثورة 30 يونية، وحتى الآن نجحت فى فرض سياستها وإرادتها على جميع الدول حتى تلك التى هاجمت الثورة فى البداية ، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ورؤية مكافحة الإرهاب الذى أدرك الجميع الآن مدى خطورته .

وأوضح أن مصر الآن بالتأكيد أفضل رغم الفترات الصعبة التى نمر بها إلا أننا ندرك جميعًا أن طريق البناء والإصلاح رغم مراحله صعبة إلا أنه الهدف والوسيلة لعودة مصر لمكانتها بين الدول، وما حققناه حتى الآن يعطينا المزيد من الأمل والصبر للوصول لمصر دولة قوية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.

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