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نائب بني سويف يتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية بسبب موت آلاف الأبقار

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:01 ص
نفوق ابقار
نفوق ابقار
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بلاغ لهيئة الرقابة الادارية، للتوصل لحقيقة انتشار الوباء المرضى الذى أصاب الأبقار وتسبب فى موت الآلاف حتى الآن.

وشكك عبد الجواد في بيان له، فى فاعلية الأمصال المورده من وزارة الزراعه، مطالبا مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى بالتدخل لتوفير بديل لهذه الامصال للحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية، خاصة بعد معاناة الاسر الفقيرة التى نفقت ابقارها.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له اليوم، أن فلاحى محافظة بنى سويف فقدوا معظم ثرواتهم من الأبقار بسبب تفشى وباء مرضى به منذ شهرين، مؤكدا على انه تواصل مع جميع الأطراف بداية من د.منى محرز نائب وزير الزراعه للثروة الحيوانية، والفلاحين بالقرى وأطباء بيطريين تأكدله بما لا يدع مجالا للشك أن كل من حصن بقرته من تحصينات الطب البيطرى ماتت او نفقت بقرته بعكس من حصن بقرته من خارج وزارة الزراعه من القطاع الخاص لم تمت ولاتزال الكارثة مستمره للآن.

وطالب عبد الجواد، من هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وسرعة التحفظ على الامصال والتحصينات الخاصه بمديرية الطب البيطرى ببنى سويف وأخذ عينات منها للأختبار المعملى لتأكد من صحة البلاغ ومحاسبة المتسبب فى هذه الجريمة البشعة مهما كانت الاسباب التى أدت اليها والتى راح ضحيتها آلاف الأبقار وضياع ثروة فلاحينا البسطاء، مرفقا بلاغة بالمستندات والصور والفيديوهات التى تؤكد صحة كلامه.

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