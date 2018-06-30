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أخبار العالم

أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 10:31 م
واحة الأحساء السعودية
واحة الأحساء السعودية
رحيم يسري
أدرجت منظمة اليونسكو، أمس الجمعة، واحة الأحساء السعودية ومدينة قلهات العمانية على قائمة التراث العالمي، حيث يساهم هذا القرار في وضع الدولتين الخليجيتين على خارطة السياحة العالمية.

وقدمت السعودية واحة الأحساء في ملف الترشيح على أنها "منظر ثقافي آخذ في التغير"، وأشار بيان اليونسكو الصادر بالأمس إلى أن هذا المنظر الطبيعي الثقافي الفريد يعد مثالا استثنائيا على التفاعل بين البشر والبيئة المحيطة بهم، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأضافت المنظمة الأممية أن هذه الواحة الواقعة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية تزخر بـ"الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومبان تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية تقف شاهدا على توطن البشر واستقرارهم في منطقة الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا"، حيث يعطي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للموروثات العائدة لما قبل الإسلام أهمية كبيرة في إستراتيجيته لتنشيط السياحة.

وأشارت إلى أن الأحساء تعد أكبر واحات النخيل المحاطة بالرمال في العالم حيث تضم أكثر من 1.5 مليون نخلة منتجة للتمور، ما أهّلها للمشاركة في المنافسات الدولية التراثية وإدراجها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور
أسباب دفعت اليونسكو لضم واحة الأحساء السعودية بقائمة التراث العالمي.. صور

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