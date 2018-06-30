ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: أتذكر روح المصريين التي خلصتنا من الفاشية في 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 11:52 م
النائبة سيلفيا نبيل
النائبة سيلفيا نبيل
أمينة الدسوقى
هنأت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي قرر فيها الشعب المصري لفظ الفاشية الدينية إلى الأبد.

وأضافت سيلفيا نبيل في بيان له، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، أتذكر تلك الروح التي كان عليها ملايين المصريين، تلك الروح التي أطاحت بمن ظنوا أنهم ملكوا مفاتيح البلاد والعباد، تلك الروح التي أتمني أن يسترجعها المصريين اليوم، بعد مرور 5 سنوات على الثورة لنعبر معا بمصرنا إلى مصافي الدول.

وتابعت سيلفيا نبيل " الفترة الماضية شهدت الكثير من الإجراءات الاقتصادية الحتمية، التي لم يعد هناك مجال لتأخيرها، وهذه الإجراءات تحمل تبعاتها الشعب المصري بكل قوة، وأعلم أن هناك الكثير ممن عانوا جراء تلك الإصلاحات، والذين تحملوا كثيرا الفترة الماضية، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التحسن، فلنتحلى بروح 30 يونيو لنصل بمصر إلي ما نتمناه".

ترشيحاتنا

الغيرة القاتلة.. فتاة تتخلص من صديقتها بسبب الحب الأول في بني سويف

مباراة البرتغال و اوروجواي ..كافاني يطيح بكتيبة رونالدو من المونديال

باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو

يلا شوت.. مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر | لايف

التعليم تحيل واضعي امتحاني أحياء وكيمياء الثانوية للتحقيق

تعرف علي السر وراء زيارة محمد صلاح لبيروت

الفرنسي بوجبا: منذ 10 سنوات وميسي أفضل لاعب في العالم

توفيق عكاشة لـ الشعب: الدعم مش لصالحكم وهيخليكم كسالى..فيديو

كافاني يلدغ البرتغال بهدف مبكر في بداية المباراة .. فيديو وصور

ننشر ترتيب قائمة الهدافين في كأس العالم بعد ثنائية مبابي

تعرف على حقيقة وفاة الفنان القدير يوسف فوزي

أول توابع فوز فرنسا.. نجم أرجنتيني يعتزل كرة القدم دولياً

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو
توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو
تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو
توفيق عكاشة يوجه مناشدة جريئة على الهواء للرئيس السيسي.. فيديو
أحمد موسى: رونالدو وميسي باي باي من كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟