برلمانية: أتذكر روح المصريين التي خلصتنا من الفاشية في 30 يونيو

هنأت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي قرر فيها الشعب المصري لفظ الفاشية الدينية إلى الأبد.



وأضافت سيلفيا نبيل في بيان له، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، أتذكر تلك الروح التي كان عليها ملايين المصريين، تلك الروح التي أطاحت بمن ظنوا أنهم ملكوا مفاتيح البلاد والعباد، تلك الروح التي أتمني أن يسترجعها المصريين اليوم، بعد مرور 5 سنوات على الثورة لنعبر معا بمصرنا إلى مصافي الدول.



وتابعت سيلفيا نبيل " الفترة الماضية شهدت الكثير من الإجراءات الاقتصادية الحتمية، التي لم يعد هناك مجال لتأخيرها، وهذه الإجراءات تحمل تبعاتها الشعب المصري بكل قوة، وأعلم أن هناك الكثير ممن عانوا جراء تلك الإصلاحات، والذين تحملوا كثيرا الفترة الماضية، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التحسن، فلنتحلى بروح 30 يونيو لنصل بمصر إلي ما نتمناه".