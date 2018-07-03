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الأزهر: بدء تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية الثلاثاء

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تصحيح أوراق إجابات "بوكليت"، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الثلاثاء الموافق المقبل

وقال عباس، إنه تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح، أربعة منها بالوجه القبلي بمناطق، الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقي بالوجه البحري بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.

وأكد "عباس"، أنه تم تجهيز هذه المقرات، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين، مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدري الدرجات، بضرورة تحري الدقة، وعدم التسرع، مع التزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه.

و تابع الشيخ محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات استعدادت المناطق التي بها مقرات تصحيح، مع مديري إدارات الامتحانات، حيث أوضح أنه تم التعامل مع كل المشكلات، لإنجاز أعمال التصحيح دون أي عقبات.

وأضاف عبد الرحيم، إن قطاع المعاهد سيقوم بمتابعة أعمال التصحيح بكل المقرات، من خلال لجان متابعة داخل هذه المقرات، من قطاع المعاهد الأزهرية، لضبط ومراجعة عمليات التصحيح، ورفع تقارير يومية لإدارة الامتحانات بالأزهر، عن مايتم إنجازه، وكذلك عن أي مشكلات قد تواجه المصححين، لحلها على الفور.

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