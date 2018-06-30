تعرف على حقيقة وفاة الفنان القدير يوسف فوزي

شارك الفنان عمرو عبد العزيز منشورًا له عبر حسابه الشخصي على وقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طمأن فيه أصدقاءه ومتابعيه على صحة الفنان القدير يوسف فوزي، وذلك بعد انتشار شائعات حول وفاة الأخير، لينفي الأول بشكل غير مباشر تلك الشائعات.



وكتب عمرو عبد العزيز قائلًا: «الفنان المحترم يوسف فوزى .. لسه مكلمه فى التليفون والحمد لله ربنا يديله الصحه وطوله العمر فى أحسن حالاته .. راجل محترم اتكلموا عنه واسالوا عليه لانه بجد فنان حقيقى».



يذكر أن الفنان يوسف فوزي ابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة بسبب اصابته بالشلل الرعاش، ما جعله يصارح المنتجين والمخرجين بذلك، في الوقت الذي لم يمانع فيه المشاركة بعمل يتماشى مع وضعه الصحي.

