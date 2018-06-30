ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على حقيقة وفاة الفنان القدير يوسف فوزي

السبت 30/يونيو/2018 - 10:34 م
يوسف فوزي
يوسف فوزي
سعيد فراج
شارك الفنان عمرو عبد العزيز منشورًا له عبر حسابه الشخصي على وقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طمأن فيه أصدقاءه ومتابعيه على صحة الفنان القدير يوسف فوزي، وذلك بعد انتشار شائعات حول وفاة الأخير، لينفي الأول بشكل غير مباشر تلك الشائعات.

وكتب عمرو عبد العزيز قائلًا: «الفنان المحترم يوسف فوزى .. لسه مكلمه فى التليفون والحمد لله ربنا يديله الصحه وطوله العمر فى أحسن حالاته .. راجل محترم اتكلموا عنه واسالوا عليه لانه بجد فنان حقيقى».

يذكر أن الفنان يوسف فوزي ابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة بسبب اصابته بالشلل الرعاش، ما جعله يصارح المنتجين والمخرجين بذلك، في الوقت الذي لم يمانع فيه المشاركة بعمل يتماشى مع وضعه الصحي.
تعرف على حقيقة وفاة الفنان القدير يوسف فوزي

ترشيحاتنا

فرنسا تهزم الأرجنتين برباعية وتصعد لدور الـ8 بالمونديال عقب مباراة تاريخية.. فيديو وصور

الفيفا يغرم روسيا بسبب لافتة عنصرية في مباراة أوروجواي

مفاجأة مدوية حول السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

محمد معيط: الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تدعم الموازنة العامة. .فيديو

فرنسا والارجنتين .. ماسكيرانو يدخل تاريخ كأس العالم السلبي

بوتين يتلقى خبراً سيئاً حول شعبيته لم يحدث منذ سنوات

زفاف عروسين امريكيين فى احتفالات ٣٠ يونيو بميدان تايم سكوير.. فيديو

إنجاز فرنسي غير مسبوق في المونديال

الأهلي يحتفظ بكل نجومه.. و19 لاعبًا في القائمة الأولى

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرتغال واوروجواي مباشر الاسطورة الان

رينارد يوجه الشكر للمغرب

الكرواتي مودريتيش: أرفض مقارنتي بلاعب الدنمارك إريكسين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

فيديو

خالد عكاشة: مصر هزمت مشروعاً إرهابياً مُعقداً.. فيديو
خيري رمضان: الدولة كانت تدار بفكر ساذج أيام الإخوان.. فيديو
خيري رمضان: كنا بندخل الإستوديو متخفيين أيام الإخوان .. فيديو
أحمد موسى: محمد مرسي سعى لتشكيل جيش موازي من الإرهابيين
خيري رمضان: الشعب هو البطل الحقيقي في 30 يونيو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟