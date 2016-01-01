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برلمان

برلماني: وقت حصاد نتيجة 30 يونيو والإصلاحات قد اقترب

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:01 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي أن ثورة 30 يونيو هي اللحظة الفارفة التي أعادت مصر إلى شعبها ، وقضت علي آمال الجماعة المشبوهة في تغيير صورة مصر والسيطرة عليها.

واضاف انه بعد مرور 5 سنوات، وبعد كافة اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر، وتحمل تبعاتها الشعب المصري بكد وتعب، أري أن وقت حصاد نتيجة تلك الإصلاحات قد اقترب، وأن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التحسن وسنجني ثمار ما تحملناه.

واكد عبد العزيز في بيان له، ان 30 يونيو هو اليوم الذي سطر فيه ملايين المصريين تاريخا لن ينسي، وهو اليوم الذي وضع فيه المصريين حجر بناء هذه الأمة، ووضعوها على طريق استعادة مكانتها بين البلدان والشعوب، وهو اليوم الذي رأينا فيه قائد شجاع يضع مصلحة مصر أمامه وخلفها حياته، وعلي استعداد لأن يقدم حياته فداء لهذا الوطن وتلبية وتحقيقا لمطالب هذا الشعب الأبي الذي رفض أفكار تلك الجماعة الإرهابية التي أرادت التفريق بين الشعب المصري.

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