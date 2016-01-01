اليوم.. انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تنتهي اليوم الأحد، امتحانات القسم العلمي للشهادة الثانوية الازهرية 2017/2018 باختبار مادتي الأدب والمطالعة والنصوص ، والتفسير.



وكان القسم الأدبي قد أنهى امتحاناته أول أمس الخميس باختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية.



وشهدت الامتحانات والتي استمرت قرابة الشهر ، حالة من الهدوء دون وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات ، أو وجود تسريب على شبكات التواصل الاجتماعي، مع استمرار نظام البوكليت للعام الثاني على التوالي.



كما شهدت الامتحانات هذا العام ولاول مرة تطبيق "منظومة الشفوي " في مادتي القرآن الكريم والحديث، حيث يتم تسجيل اجابات الطلاب بالصوت والصورة، لضمان حصولهم على حقوقهم بالكامل.



جدير بالذكر أن عملية التصحيح سوف تبدأ الثلاثاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح.