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محافظات

رئيس جامعة السويس: ثورة 30 يونيو يوم خالد في تاريخ مصر

السبت 30/يونيو/2018 - 11:30 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن ثورة 30 يونيو يوم خالد في تاريخ مصر، لافتا إلى أن ذلك اليوم وقف فيه الشعب المصري كله جنبًا إلى جنب لينتفض ضد الفرقة والضغينة والمؤمرات التى استهدفته.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، فى بيان أصدره لتهنئة الشعب المصري وابناء محافظة السويس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وأكد "الشرقاوى" أن الشعب المصري تحدى كل الصعاب المتمثلة في الإرهاب الأسود والإقصاء الذى كان بيده أن يقضى على الهوية المصرية ويعد إنكارًا لحقوق الإنسان وتدميرًا لها. 

وتابع أن منذ ذلك اليوم واجه الشعب المصري جميع التحديات وأدرك مخططات أهل الشر للنيل من وحدة هذا الشعب العظيم وخيراته. 

وأشار إلى أن صمود الشعب المصري أزهل الجميع، ومازال هذا الشعب يثبت للعالم قدرته على التحدى آملاً ومتطلعًا لطموحات يمكنه تحقيقها بالعلم والعمل والمثابرة على الكفاح من أجل نصرة ووحدة هذا الوطن ليعود إلى أمجاده التى طالما شهد عليها التاريخ.

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