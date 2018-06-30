رئيس جامعة السويس: ثورة 30 يونيو يوم خالد في تاريخ مصر

قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن ثورة 30 يونيو يوم خالد في تاريخ مصر، لافتا إلى أن ذلك اليوم وقف فيه الشعب المصري كله جنبًا إلى جنب لينتفض ضد الفرقة والضغينة والمؤمرات التى استهدفته.





وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، فى بيان أصدره لتهنئة الشعب المصري وابناء محافظة السويس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.





وأكد "الشرقاوى" أن الشعب المصري تحدى كل الصعاب المتمثلة في الإرهاب الأسود والإقصاء الذى كان بيده أن يقضى على الهوية المصرية ويعد إنكارًا لحقوق الإنسان وتدميرًا لها.





وتابع أن منذ ذلك اليوم واجه الشعب المصري جميع التحديات وأدرك مخططات أهل الشر للنيل من وحدة هذا الشعب العظيم وخيراته.



