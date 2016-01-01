بصمات تستقبل المشاركات بالجزء الثاني لموسوعة معرض في كتاب

أعلنت جماعة بصمات التشكيليين العرب برئاسة الفنان التشكيلي والناقد وحيد البلقاسي عن إطلاق الجزء الثاني من (موسوعة معرض في كتاب) لنخبة من فناني الوطن العربي.



وأوضح البلقاسي ـ في تصريح اليوم السبت ـ أن الموسوعة تتضمن صفحة لكل فنان تشكيلي على حدا تحتوى على السيرة الذاتية والأعمال الفنية والصورة الشخصية وقراءة نقدية للأعمال.



ويصاحب الموسوعة إطلاق فعاليات ملتقى الفنانين التشكيليين العرب الـ 16 خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر سبتمبر القادم في قاعة الأهرام للفنون بالقاهرة بحضور نخبة من فناني الوطن العربي من التشكيليين وسيحصل كل فنان مشارك على نسخة من الموسوعة وميدالية المعرض وشهادة تقدير ، مشيرا إلى أن آخر موعد لاستقبال مشاركات الموسوعة هو الأول من شهر أغسطس المقبل ، وسوف يتم أيضا تكريم شيخ الحكائين الأديب خيري شلبي ونجلته ريم خيري شلبي وفرقتها الفنية "هيصه".



يذكر أن جماعة بصمات التشكيليين العرب أطلقت الجزء الأول من الموسوعة عام 2014 ضمت 220 فنانا وفنانه من أرجاء الوطن العربي بإيداع من دار الكتب المصرية وبترقيم دولي ، وكانت أول موسوعة عربية توثق أسماء الفنانين التشكيليين وأعمالهم.