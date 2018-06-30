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مستقبل وطن بالدقهلية مهنئا الشعب بذكرى ثورة يونيو: التحدي القادم وحدة الصف

السبت 30/يونيو/2018 - 11:41 م
مستقبل وطن بالدقهلية
مستقبل وطن بالدقهلية مهنئا الشعب بذكرى ثورة يونبو
همت الحسينى
هنأت امانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية برئاسة محمد المرشدى امين الحزب ، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء و القوات المسلحة و الشرطة و محافظ الدقهلية ؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الشعب فى الثلاثين من يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادة شعب و حفظت مصر .

و قال امين الحزب ان ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيو أكدت أن المصريين قادرون على افشال اى مخطط ارهابي هدفه زعزعة الاستقرار و أمن الوطن فثورة 30 يونيو انتصرت للإرادة الشعبية ضد الإرهاب كما نجحت في عودة الدولة المصرية.

واشار الى ان القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة نجحوغ في مواجهة المخططات الإرهابية التي كانت تحاول النيل من الوطن وأن التحدي القادم لنا جميعا هو وحدة الصف الوطني وجمع كلمة الأمة المصرية على حد سواء.

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