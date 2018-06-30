لو أهل زوجك وأهلك عندك على الفيس بوك.. تعلمى كيف تتعاملين

يتزامن اليوم من اليوم العالمى لمواقع التواصل الإجتماعي، والذي دشن خصيصا للوقوف على أهمية مواقع التواصل الإجتماعي فى حياتنا، فكما نصحت خبيرة التنمية البشرية، صفاء النجار، فأن هناك بعض الأمور التى يجب على الإبتعاد عنها بالنسبة للفتيات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة إذا كان هناك تواجد لأهل زوجك أو أهلك والتي يأتى على رأسها الآتي:



- عدم نشر منشورات تعبر عن غصبك أمام أصدقاء حتى لا يشعر أهلك أو أهل زوجك بأنك شخصية تسعي إلى النكد.



- يفضل عدم استخدام الألفاظ البذيئة عند الحديث مع الأصدقاء حتي لا يشعرون أنك شخصية غير مهذبة.



- يفضل الحرص على معايدتهم فى الأعياد والمناسبات حتى لا يشعرون بالتجاهل والكبرياء.



- يجب الحرص على التواصل بصورة مستمرة معهم.



- يجب الحرص على تسجيل أعجابك بمنشورتهم فهذا الأمر يفرق كثيرا.

