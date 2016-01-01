بحضور الفنانين ولاعبي كرةالقدم.. التحالف السياسي المصري يحي الذكري الخامسة لـ30 يونيو.. الهضيبي: الثورة أعادت الوعي.. مطر: سياستنا دعم الدولة والسيسي.. ويؤكدون: الثورة صفعة تاريخية للإخوان

التحالف المصري السياسي يوقع على وثيقة تأييد للسيسي

جب هلال حميدة: يجب ان نفرق بين الأنظمة السياسية والدولة

ناجي الشهابي: 30 يونيو صفعة تاريخية للإخوان

حسين ابو العطا: تحديات يناير و30 يونيو لم تنته بعد

في الذكري الخامسة لثورة 30 يونيو، حرص التحالف السياسي المصري، على إقامة احتفالية لتجسيد الروح الوطنية التي قام بها الشعب المصري بمعاونة الجيش والشرطة، في الإطاحة بالحكم الإخواني الذي لم يدم لأكثر من عام.وشارك فى الاحتفالية عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكرة، فضلا عن تواجد أكثر من 40 حزب، وأكدوا خلال الاحتفالية على دعمهم الكامل للرئيس السيسي والإشادة بدوره في ثورة 30 يونيو.بداية، قال النائب ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، ان هناك ثورتان، يناير وينويو، الأولي ردت الروح للشعب المصري، إلا انها اختطفت من الجماعة الارهابية، فقامت ثورة يونيو لتكون بمثابة إعادة الوعي.وأشار الهضيبي، خلال كلمته باحتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، ان ما يميز ثوؤة يناير هو ما أعطته العشب من حرية اتخاذ القرار، وقدرته على الإتيان بهذا والإحاطة بذلك.وأضاف ان ثورة يونيو أعادت للدولة مؤسساتها وهيبتها التي غابت عنها، بالإضافة إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة، فضلا عن تصنيف الجيش المصري من العشر الأوائل في العالم.وأوضح ان الشعب المصري طالما بقي يد واحدة، فلا خوف عليه، مؤكدا على ان دعم الشعب للسيسي، إنما هو احتراما لكلمة الصندوق التي أعطاها الشعب له.من جانبه، قال المهندس تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الحر، وعضو المكتب السياسي للتحالف المصري السياسيي، إننا كنا نعاني منذ خمس سنوات، قبل 30 يونيو من مشاكل كبيرة وفوضى عمت الشارع المصري، بسبب وجود الإخوان المسلمين في الحكم.وأشار "مطر" خلال كلمته لاحتفالية التحالف بالذكري الخامسة ل 30 يونيو، أن الخير عم البلد والأمن ساد أنحاء البلاد، مثمنا جهود الجيش والشرطة في إعادة الأمور إلي نصابها.وحث تيسير مطر الشعب المصري على الوقوف خلف القيادة السياسية لعدم الرجوع إلي ما كنا عليه من فوضي.وأوضح أن التحالف قرر عمل وثيقة، موقعة من كافة الأحزاب المشاركة في التحالف، موجه للرئيس السيسي، يؤكدون فيها على الدعم الدولة والنهوض بالوطن، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة والشرطة، لمحاربة الإرهاب.وتابع: ندعم في الوثيقة برنامج الإصلاح الإقتصادي التي يسير عليه الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية الحياة الديموقراطية، التي لا تدعم الفوضي.فيما قال رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، ان المرحلة التي نعيشها تتطلب دعم الدولة المصرية، وينبغي ات نفرق بين الأنظمة السياسية والدول، بالأنظمة من الممكن ان نختلف حول سياستها، على عكس الدولة التي يجب ان ندعمها دائما لتكون دولة مؤسسات.وأشار "حميدة" خلال كلمته باحتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى يونيو، ان ماضي هذا البلد سيطر عليه مجموعة من الاستبداديين الذين ابوا إلا إعلاء مصلحتهم على مصلحة الدولة المصرية.وأضاف عضو مجلس الشعب السابق، بأن هذه الفترة تتطلب منا تشخيص المرض الحقيقي الذي تعاني منه الدولة، دون اتهام اي احد فى وطنيته.وأوضح ان الأمن القومي المصري يعبث في سيناء ويبعث به في سوريا وليبيا والعراق.. فالمنطقة تعاني من استهداف يريد تفتيت الدولة المصرية والوطن العربي كله، مشددا على حاجة الدولة للحديث عن المستقبل وترك الماضي، للنهوض بها.من جهته، قال الدكتور، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو التحالف السياسي المصري، انه واجه جماعة الاخوان مواجهة ضارية يومية، في مجلس الشوري، أثناء وجوده، مشيرا إلى أنه وصفهم في المجلس ب " إخوان الشياطين"وأشار "الشهابي" خلال كلمته باحتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى ثورة يونيو، ان الثورة كانت بمثابة صفعة تاريخية للإخوان، أسقطت مخطط امريكي هو الأخطر على مصر، بتبني من جماعة الاخوان.وأضاف بأن 30 يونيو أعادت التماسك للشعب المصري، فى مواجهة مخطط تقسيمي كان سيودى بالدولة المصرية إلي المهالك، مؤكدا على أن الدولة بشعبها ستتكاتف لمواجهة هذا المخطط الأمريكي الإخواني.وأكد رئيس حزب الجيل على ان الشعب المصري تحمل الكثير من المصاعب ويحتاج الآن إلى من يحتوي عليه، مطالبا الدولة بتغيير السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة، من خلالها يعود للجنية المصري قيمته، ونحقق استقرار اجتماعي للمواطن المصري.بدوره، قال حسين ابو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، وعضو التحالف السياسي المصري، ان مصر وقعت تحت وطأة جماعة إرهابية قامت على الإرهاب والخداع، وسعت خلال عام كامل لاخونة الدولة والسيطرة عليها، والذي فيه سيطرة على العالم كله.وأشار "أبو العطا" خلال كلمته باحتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى يونيو، أن التحدي والمخاطر التي لحقت بالدولة منذ ثورة يناير لم ينته بعد، مطالبا بأن يكون هناك تكاتف من الشعب واتحاد من جميع القوي السياسية خلف القيادة السياسية.وأعرب عن أمله فى ان يكون للتحالف السياسي المصري أثره في الشارع المصري وفى جميع المحافظات، منتقدا الدعوات التي توجه للتقليل من الأحزاب، والتي تعتبر هدف للمعارضة الهدامة، والتي تقف أمام كل خير يلحق بهذه البلد، مشيرا إلى أنه إذ لم يكن التحالفات السياسية أثر فى الوقع، فليس لها قيمة.