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عشرات الآلاف من المحتجين في أمريكا يدعون ترامب للم شمل أسر المهاجرين

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:28 ص
مسيرات احتجاجية ضد
مسيرات احتجاجية ضد ترامب
رويترز
شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت لمطالبة إدارة ترامب بوقف حملة على المهاجرين أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية ودفعت البعض للتفكير في إقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.

وخارج البيت الأبيض، لوح المحتجون بلافتات تطالب بلم شمل الأسر وهتفوا "عار .. عار" في حين حث رجال دين ونشطاء الإدارة على أن تكون أكثر ترحيبا بالأجانب وأن تعيد لم شمل الأسر من جديد.

وقالت باولا فلوريس ماركيز (27 عاما) التي كانت تشارك في الاحتجاج إن الموقف المتشدد الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة، والذي يمثل أحد أسس حملته الانتخابية، "يتنافى مع كل شيء نؤمن به كبلد".

وشارك آلاف المحتجين في مسيرات بنيويورك على جسر بروكلين حاملين لافتات كتب عليها "أعيدوا لأمريكا إنسانيتها" و"المهاجرون مرحب بهم هنا". وفي شيكاجو، تجمع الآلاف للسير باتجاه المكاتب المحلية لسلطات الهجرة الاتحادية.

وقدر المنظمون أعداد المشاركين في وسط واشنطن بنحو 30 ألفا.

ويقول ترامب إن الهجرة غير الشرعية تزيد معدلات الجريمة وطبق في مايو أيار سياسة صارمة لمحاكمة جميع المهاجرين الذين يتم القبض عليهم بسبب دخول البلاد بطرق غير مشروعة.

وقد أدى ذلك إلى فصل أكثر من ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم، مما أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر حتى من بعض حلفاء الرئيس الجمهوري.

وفي تراجع نادر في قضية تلهب حماس قاعدته المحافظة، أمر ترامب مسؤوليه في 20 يونيو حزيران باحتجاز الأسر في مكان واحد.

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