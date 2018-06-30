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محافظات

ضبط تاجرة تقوم بإعادة تعبئة زيت التموين بالأقصر.. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 11:28 م
ضبط تاجرة يقوم بإعادة
ضبط تاجرة يقوم بإعادة تعبئة زيت التموين بالأقصر ...صور
شمس يونس
شنَّت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مسائية على الأسواق، أسفرت عن ضبط تاجرة تموين بوسط المدينة تقوم بإعادة تعبئة الزيت التموينى المدعم داخل زجاجات فارغة عليها استيكر زيت حر بهدف التربح، وبيعه كفرق نقاط خبز ليكون المكسب فى الزجاجة 7جنيهات. بحيث تباع الزجاجة بـ 21 جنيهًا بدلًا من 14 جنيهًا، وتم ضبط جميع وسائل التعبئة من زجاجات زيت مملوءة وزجاجات فارغة وأغطية الزجاجات.

وتضمنت الكمية المضبوطة 61 زجاجة مملوءة و300 زجاجة فارغة ومجموعة أغطية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين. 

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