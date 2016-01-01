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حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - حبس
صورة أرشيفية - حبس
عمرو المصري
قررت النيابة العامه، حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحلوان.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان تفيد بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى شارع إبراهيم سلامة - عرب البراوي.

وباستهداف العقار، تمكن النقيب أحمد محمد ماضي، معاون مباحث القسم، من ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 5 أمتار وأدوات تنقيب، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

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