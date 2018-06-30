غدا .. راحة للاعبي الأهلي قبل السفر إلى سلوفينيا لبدء معسكر الإعداد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا، الأحد.



وجاء قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية غدًا، لالتقاط الأنفاس قبل السفر بعد غد، الاثنين، إلى سلوفينيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بلقاء تاون شيب بطل بتسوانا يوم 17 يوليو القادم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.