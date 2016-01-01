تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مجوهرات من شقة بالزيتون

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال العباسية حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة القضية لاتهامهم باقتحام شقة بالزيتون وسرقا مجوهرات من داخلها.



وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من موظف باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة كمية من المشغولات الذهبية ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف وكسر بباب الشقة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما .. واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "الضغط على الباب" تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.