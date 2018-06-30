أمريكا تستدعي 11 دبلوماسياً من بعثتها بالصين بسبب هجمات غامضة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات الأمريكية أعادت 11 شخصًا من بعثتها الدبلوماسية في الصين بسبب تعرضهم لهجمات صوتية مزعومة.





ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإنه تمت إعادة 11 شخصاً يعملون في القنصلية الأمريكية في قونغاتشو وشخص واحد في القنصلية المتواجدة بشنغهاي واثنين آخرين في السفارة الأمريكية في بكين ليخضعوا للفحص الطبي في الولايات المتحدة.





وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيين الذين تعرضوا للهجوم لديهم نفس الأعراض تقريبا التي تحدث عنها الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا، موضحة أن هؤلاء المصابين يتم فحصهم في مركز طبي متخصص في علاج إصابات الدماغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.





جدير بالذكر أنه في نهاية مايو أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيراً صحياً بعد إصابة أحد موظفيها بضرر طفيف في الدماغ بسبب صوت "غير عادي".



