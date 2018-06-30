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أخبار العالم

أمريكا تستدعي 11 دبلوماسياً من بعثتها بالصين بسبب هجمات غامضة

السبت 30/يونيو/2018 - 11:33 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في الصين (أرشيفية)
محمد عثمان
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات الأمريكية أعادت 11 شخصًا من بعثتها الدبلوماسية في الصين بسبب تعرضهم لهجمات صوتية مزعومة.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإنه تمت إعادة 11 شخصاً يعملون في القنصلية الأمريكية في قونغاتشو وشخص واحد في القنصلية المتواجدة بشنغهاي واثنين آخرين في السفارة الأمريكية في بكين ليخضعوا للفحص الطبي في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيين الذين تعرضوا للهجوم لديهم نفس الأعراض تقريبا التي تحدث عنها الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا، موضحة أن هؤلاء المصابين يتم فحصهم في مركز طبي متخصص في علاج إصابات الدماغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

جدير بالذكر أنه في نهاية مايو أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيراً صحياً بعد إصابة أحد موظفيها بضرر طفيف في الدماغ بسبب صوت "غير عادي".

وفي أعقاب ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنشاء "فرقة عمل" تضم وزارات عدة بهدف تنسيق مواجهة هذه "الحوادث الصحية" الغامضة.

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