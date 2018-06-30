ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أسامة علي
عرض برنامج "مساء دى ام سى" فيديو لأبطال من الداخل والخارج شاركوا وسخروا جهودهم لإنجاح ثورة 30 يونيو وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لها .

وجاء خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" العديد من الأبطال وهم البابا تواضروس الثانى الذى ألقى خطابه أبان ثورة 30 يونيو 2013 قائلا:" عاشت مصر ويحيا كل المصريين فى محبة وانسجام ينطلقون فى كل ميدان لرفعة الوطن".

عاهل السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية والذى أكد وقت الثورة أن المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة تقف إلى جوار شعب مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة.

والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى الذى أعلن أن الإمارات من الدول الداعمة لإرادة الشعب المصرى وأكد أن الدولة تسخر كل الجهود من أجل مصر فى مكافحة الإرهاب.

والفريق محمد أحمد ذكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الحالى ، الذى كان قائدا للحرس الجمهورى خلال ثورة 30 من يونيو الذي قاد عملية احتجاز رئيس جماعة الإخوان الإرهابية منفذا لإرادة الشعب.

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو

صحف الأرجنتين بعد وداع المونديال: من الحلم للكابوس

ثنائي أهلاوي يتنافسان على منصب مدير منتخب مصر

ترامب المكسيكي على بُعد خطوة من حكم البلاد لمواجهة نظيره الأمريكي

ماسكيرانو ضحية قرار فيفا الجديد بكأس العالم

الفيفا يغرم روسيا بسبب لافتة عنصرية في مباراة أوروجواي

هدفان للأسطورة «مبابي» لتتقدم فرنسا على الأرجنتين 2/4 في لقاء عالمي.. فيديو

شاهد.. أهداف مباراة فرنسا والأرجنتين المجنونة في كأس العالم

تعرف على نتيجة أشعة أحمد الشيخ

الكرواتي مودريتيش: أرفض مقارنتي بلاعب الدنمارك إريكسين

رينارد يوجه الشكر للمغرب

قرار مهم من ماكرون بعد فوز فرنسا على الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو
توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو
تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو
توفيق عكاشة يوجه مناشدة جريئة على الهواء للرئيس السيسي.. فيديو
أحمد موسى: رونالدو وميسي باي باي من كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟