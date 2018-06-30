تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو

عرض برنامج "مساء دى ام سى" فيديو لأبطال من الداخل والخارج شاركوا وسخروا جهودهم لإنجاح ثورة 30 يونيو وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لها .



وجاء خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" العديد من الأبطال وهم البابا تواضروس الثانى الذى ألقى خطابه أبان ثورة 30 يونيو 2013 قائلا:" عاشت مصر ويحيا كل المصريين فى محبة وانسجام ينطلقون فى كل ميدان لرفعة الوطن".



عاهل السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية والذى أكد وقت الثورة أن المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة تقف إلى جوار شعب مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة.



والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى الذى أعلن أن الإمارات من الدول الداعمة لإرادة الشعب المصرى وأكد أن الدولة تسخر كل الجهود من أجل مصر فى مكافحة الإرهاب.



والفريق محمد أحمد ذكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الحالى ، الذى كان قائدا للحرس الجمهورى خلال ثورة 30 من يونيو الذي قاد عملية احتجاز رئيس جماعة الإخوان الإرهابية منفذا لإرادة الشعب.

