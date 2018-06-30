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أخبار البلد

وسيم السيسى : 30 يونيو أنهت أكذوبة الإخوان

السبت 30/يونيو/2018 - 11:36 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات ان الشعب المصرى تنبه تماما ان أعدائه فى الداخل هم الاخوان وكانوا مخدوعين فيهم الى حد كبير وعندما ثبت انهم على اتصال بالجهات الخارجية ومستعدون لصيانة الوطن والسمحاح للقوى الاجنبية باحتلال البلد ثاروا عليهم

واضاف السيسى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الاكذوبة الكبيرة التى انشأت منذ عام 1928 وظل الناس مخدوعين فيها انهارت وهذا مكسب كبير لمصر وتم معرفة انهم صناعة اجنبية وادوات للصهيونية العالمية وان من إنشأها انجلترا

واوضح السيسى ان الرؤية وضحت تماما وكانت ثورة 25 يناير رائعة وتحدث عنها العالم اجمع حتى اتى الاخوان وقاموا بالصعود عيلها وخربوا البلد ولكن الدرس المستفاد لمصر بعد وجود هذه الجماعة هو عدم انسياق المصريين الى المظاهرات مرة اخرى لعدم حدوث فوضى مثل ايام الاخوان .

وتابع السيسى ان المصريين عرفوا تماما حجم المؤامرة التى بدائت عليهم 1907 منذ ايام رئيس الوزراء هناريى بانل الانجليزى عندما قال لابد من خلق كيان لهذه المنطقة يفصل المشرق العربى عن المغرب العربى ونحن سندعم هذا الكيان

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