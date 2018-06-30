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توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 11:42 م
الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة
محمد الصاحى
أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، عن نيته إعلان الحداد الأسود في 28 يناير العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا الحداد يأتي في ذكرى ضرب السياحة المصرية باعتبارها ذكرى ضرب أهم دخل في الاقتصاد المصري.

وأضاف عكاشة في برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن ضرب السياحة تسبب في ضرب الاقتصاد المصري وهو ما أسفر عنه حالة الغلاء التي يعيشها الشعب المصري، مشيرا إلى أن هوجة 25 يناير أضاعت على مصر 13 مليار سنويا.

وأوضح أن الخطة التي وضعت للنيل من الدولة تعتمد في الأساس على المواطن، بقصد تسخير المواطن المصري وجعله مستسلما للظروف وعدم مشاركته في بناء الدولة.

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