تكريم حورية فرغلي في الدورة الثامنة لمهرجان كام السينمائي بتونس

يُكرّم مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة النجمة المصرية حورية فرغلي عن مُجمل أعمالها الفنية، وذلك في دورته الثامنة للمهرجان المقام بـ مدينة الحمامات التونسية في الفترة ما بين 11 و15 يوليو.
تتضمن أعمال حورية الفنية هذه الأفلام، كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، "سالم أبو أخته"، ومؤخرا ً"طلق صناعي".
كما يستضيف المهرجان العديد من السينمائيين والنجوم العرب والأجانب، منهم المخرج الكبير مجدي أحمد على، النجمة حورية فرغلي،الفنان سامح حسين، الفنان عمر مصطفى متولي الفنانة مي عمر مصر، المخرج رام كيشور مدير مهرجان دلهي في الهند، والمخرج بوشعيب المسعودي والإعلامية حسناء لكعوبي من المغرب، والنجم قصي خولي، الفنانة نفيق ماضي من سوريا، والمنتجة والمخرجة ايناس يعقوب والنجمة الشابة حلا الترك من البحرين، والفنان احمد ايراج الإعلامي النجم علي حسين، الإعلامية آلاء البنا من الكويت، والمخرج برهان سعادة والفنانة سوزان محارب من الأردن، والنجم عبد المحسن النمر والفنان على الدويان من السعودية.