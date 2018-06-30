تكريم حورية فرغلي في الدورة الثامنة لمهرجان كام السينمائي بتونس

يُكرّم مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة النجمة المصرية حورية فرغلي عن مُجمل أعمالها الفنية، وذلك في دورته الثامنة للمهرجان المقام بـ مدينة الحمامات التونسية في الفترة ما بين 11 و15 يوليو.





تتضمن أعمال حورية الفنية هذه الأفلام، كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، "سالم أبو أخته"، ومؤخرا ً"طلق صناعي".



