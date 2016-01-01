الفرنسي بوجبا: منذ 10 سنوات وميسي أفضل لاعب في العالم

أكد لاعب المنتخب الفرنسي بول بوجبا، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم منذ 10 سنوات، موضحا أنه لاعب فريد من نوعه.



وأضاف لاعب خط وسط مانشستر يونايتد - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - "سيظل ميسي دائما رمزا.. لقد خسرت أمامه في نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس عام 2015، والآن أنا سعيد بالفوز عليه".. لاعبون مثل ليونيل ميسي هم من يجعلونك تحب كرة القدم، سيبقى الأفضل لسنوات عديدة وسيظل من دواعي سروري أن أراه يلعب".



وتابع "يجب أن يصاب بخيبة الأمل والحزن، وربما يكون هذا هو المونديال الأخير بالنسبة له، ولكنه سيكون حاضرا في ذهن كل لاعب وكل صحفي وكل شخص في العالم أجمع".



ونجحت فرنسا في العبور إلى الدور ربع النهائي من مونديال روسيا 2018، بعد فوزها على الأرجنتين اليوم بنتيجة 4-3، في الدور ثمن النهائي.

