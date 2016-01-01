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أخبار البلد

حدث فى مثل هذا اليوم 1 يوليو

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
حدث فى مثل هذا اليوم 1 يوليو

251 - وقوع «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من الإمبراطورين الرومانيين «ديكيوس» و«هيرينيوس اتروسكوس» في المعركة.
1097 - وقوع «موقعة ضوريليوم» بين الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان الأول.
1674 - إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا.
1782 - قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.
1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.
1839 - عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول.
1847 - افتتاح محطة سكة حديد وارك وورث في إنجلترا.
1862 - تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.
1867 - مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي، وكانت الكونفدرالية تتكون من 4 محافظات.
1873 - جزيرة الأمير إدوارد تنضم لكونفدرالية كندا.
1890 - إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.
1904 - انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.
1923 - البرلمان الكندي يوقف مؤقتًا الهجرة الصينية إلى بلاده.
1930 - الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا.
1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.
1942 - بدء معركة العلمين الأولى.
1948 - الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.
1957 - انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.
1960 - استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند (مستعمرة الصومال البريطانية) لتشكلا جمهورية الصومال الديموقراطية.
1962 - الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.
1968 - 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
1990 - ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسميًا، وذلك بعدما وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية.
1991 - حل حلف وارسو رسميًا بعد اجتماع في براغ.
1994 - ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
1997 - المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
2000 - افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.
2004 - محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه.
2012 - منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
2013 - كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة ‏للاتحاد الأوروبي.

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