صحف اليوم تبرز خطاب الرئيس السيسي في ذكري ثورة يونيو.. والكشف عن خطة حكومية لتسوية 300 مليار جنيه مديونيات قبل نهاية العام وإعلان حركة المحافظين خلال يومين

صحف اليوم

الأخبار: المقررات التموينية في المنافذ الاستهلاكية اليوم

الوطن: خطة حكومية لتسوية 300 مليار جنيه «مديونيات» قبل نهاية العام

الشروق: إعلان «حركة المحافظين» خلال يومين والتغيير يطال 15 محافظا



وقال الرئيس - في كلمته بمناسبة الذكري الخامسة لثورة 30 يونيو أمس - إنه في ذلك اليوم المشهود انتفض ملايين المصريين، نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَة للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل.



وأضاف الرئيس أن المصريين أوقفوا في ذلك اليوم المشهود موجةَ التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمة الفصل والقول الأخير.



وتوجه الرئيس بخالص التحية والاحترام والتقدير للمصريين الذين أثبتوا أن المعدن الأصيل لا يبلي ولا يصدأ، مشيرا إلي أن المصريين واجهوا كما من الأزمات والتحديات عبر الزمن، فكانت دوما وقودا لعزيمة هذا الشعب وإصراره علي البقاء والصمود.



وقال إنه في مثل ذلك اليوم منذ خمس سنوات، تحدي المصريون التحدي ذاته، وأصروا علي التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم التاريخي العريق، أن جسامة التحديات لا تعني الهروب، وإنما تعني المواجهة، وهو ما نقوم به معا على مدى السنوات الخمس الماضية.



وأشار إلي أن السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011 أنتجت ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بكاملها، وهي تحديات غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد.



وأضاف الرئيس قائلا: «أقول لكم بكل الموضوعية والإنصاف، إن لكل مصري ومصرية الحق في الشعور بالفخر، بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفي وقت قياسي، بما يقرب من تحقيق الإعجاز».



وأشار إلي أنه علي صعيد الأمن والاستقرار، استكملت مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، لتشكيل مع السلطة القضائية الشامخة، بنيانا مرصوصا، واستقرارا سياسيا يترسخ يوما بعد يوم.



وعلي صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، قال الرئيس إن الوطن الأبي نجح بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، ورغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية، صمدت مصر وحدها وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.



وعلي صعيد الأوضاع الاقتصادية، قال الرئيس إنها كانت قد بلغت من السوء مبلغا خطيرا، حتي إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلي أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لنحو 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة علي أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة.





الأخبار:

المقررات التموينية في المنافذ الاستهلاكية اليوم

لا زيادة في الأسعار.. ولجان حكومية بالمحافظات للمراقبة



يبدأ اليوم صرف المقررات التموينية لشهر يوليو من خلال ٣٥ ألف منفذ ومجمع استهلاكي، وتقرر الاستمرار بأسعار الأشهر الماضية وتثبيت الأسعار للسلع التي يتم توزيعها علي البطاقات والتي يصل عددها ٢٠ سلعة وعدم تحريكها بسبب قرارات تحريك أسعار الوقود، للتيسير علي المواطنين المستفيدين من البطاقات الذين يصل عددهم الي ٧٠ مليون مواطن، وتحقيق التوازن والاستقرار في الاسواق.



وطلب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الاهتمام بالسلع الاساسية وزيادة المعروض منها حيث يتم طرح حوالي ١٢٠ ألف طن سكر و١٠٠ ألف طن زيت بالإضافة إلي ٥٠ ألف طن أرز بأسعار تتراوح بين ٨ جنيهات و٨٥٠ قرشا للكيلو، بالإضافة إلى المسلي والشاي والفول والعدس والمنظفات الصناعية وغيرها التي تحتاجها الأسرة.



وبدأت اللجان المركزية والفرعية في المحافظات رصد ومتابعة الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، وتقوم اللجان بإعداد تقارير يومية عن السلع والاسعار ومتابعة أي تغيرات بها بالتنسيق بين الاجهزة المختصة بوزارات التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والداخلية والاجهزة الرقابية واتحادي الغرف التجارية والصناعية المصرية، كما تقوم اللجان بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية بعدم رفع أسعار السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق.



وأصدر المصيلحي تعليمات مشددة إلي مديري التموين بالمحافظات باستمرار تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات مع التركيز علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الالتزام ببيع الوقود والسلع المدعمة بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات لبيع السلع في السوق السوداء وضمان وصول مستحقات المواطنين من الدعم خاصة مع زيادة الدعم المخصص للمقررات التموينية والخبز إلي حوالي ٨٦ مليار جنيه.



الوطن:

خطة حكومية لتسوية 300 مليار جنيه «مديونيات» قبل نهاية العام



كشف محمود منتصر الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن خطة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالى، وتسوية مديونيات تلك الجهات لصالح البنك.



وأضاف «منتصر» لـ«الوطن» أن الخطة عرضها «الاستثمار القومى» على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، وقال: «عرضنا على رئيس الوزراء تصورًا كاملًا لحجم المديونية على جميع الوزارات والجهات الحكومية، والخطة تعتمد إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية»، كاشفًا عن أن حجم المديونية على تلك الجهات لـ«البنك» تتخطى 300 مليار جنيه.



وأوضح الرئيس التنفيذى أن البنك يستهدف فض جميع التشابكات وإنهاء هذا الملف تمامًا قبل نهاية العام الحالى، كاشفًا عن نجاح بنك الاستثمار القومى فى تسوية مديونيات لصالح البنك منذ مطلع يناير الماضى وحتى الآن، بقيمة تتخطى 60 مليار جنيه، على وزارتى الإسكان والكهرباء والشركة القابضة للغزل والنسيج، مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة، وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، لافتًا إلى أن مديونية الأخيرة التى جرت تسويتها بلغت 2.4 مليار جنيه.



وقال الرئيس التنفيذى للبنك إن القيادة السياسية مهتمة بإنهاء هذا الملف فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى لفض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد مستحقات «الاستثمار القومى» هو إنعاش للموازنة العامة للدولة، وتخفيف ألأعباء المالية عنها، خاصة عبء حجم الدين المحلى ومن ثم دعم الموازنة العامة. وأكد أنه عندما يستطيع «البنك» فض التشابكات سيعود لاعبًا قويًا فى الاقتصاد الوطنى، ويستطيع حل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة.



كان بنك الاستثمار القومى قد نجح فى تسوية مديونيات متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982 بقيمة 8.7 مليار جنيه، مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة، إلى جانب تسوية مديونية على هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه، وكذلك هيئة السكك الحديدية.



الشروق:

«مصادر»: إعلان «حركة المحافظين» خلال يومين والتغيير يطال 15 محافظا



كشفت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية، عن أن حركة المحافظين خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير، لافتة إلى أن التشكيل الجديد سيطول أكثر من نصف المحافظين الحاليين ليشمل قرابة 15 محافظا، مع إجراء حركات تنقلات لعدد آخر منهم فى محافظات أخرى.

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن تشكيل المحافظين الجديد سيشهد تمثيلا نسائيا متزايدا، موضحة أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب.



وأضافت، أن التشكيل الجديد سيكون فى المحافظات التى شهدت أزمات خلال الفترة الماضية، موضحة أن التغيير الجديد سيشمل عدة محافظات من بينها «سوهاج، وأسوان، والقاهرة، ودمياط»، مشيرة إلى أنه لن يتم المساس بالمحافظات الحدودية.



وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أشرف إسكندر، إن الإعلان عن التشكيل الجديد للمحافظين سيكون خلال الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن التأخر فى الإعلان أدى إلى تأجيل العديد من القضايا الخاصة بالمحافظات والتى يستعد النواب لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إسكندر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن جميع الأسماء المطروحة فى التشكيل الجديد للمحافظين، يعد مجرد تكهنات ولا يملك أحد حقيقة التشكيل حتى الآن.



ومن جانبه، أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ممدوح الحسينى، إلى أن تأخر الإعلان عن التشكيل الجديد للمحافظين، كان بسبب اعتراض الرئيس السيسى على عدد من الأسماء التى عرضت عليه من مجلس الوزراء، موضحا: أنه من الناحية الدستورية، يفترض أن يتم الإعلان عن الشكيل قبل أن تلقى الحكومة بيانها أمام مجلس النواب.



المصرى اليوم:

«التعليم»: لا أخطاء بنموذج إجابة الجغرافيا



نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أخطاء بنموذج الإجابة بمادة الجغرافيا التي أدى الطلاب امتحانها يوم الخميس الموافق 28/6/2018، وذلك فيما يخص السؤال بما تفسر: «الحدود الجبلية من أقوى الحدود السياسية بين الدول» وكذا السؤال الخاص بالنتائج المترتبة على «عجز الاتحاد السوفيتي السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادي».



وقال حجازي: «بالتواصل مع أعضاء الهيئة الفنية واضعي أسئلة الامتحان، وفي ضوء التقرير الفني المقدم من الأستاذ محمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية فقد تبين عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد، وذلك لكون الإجابة الخاصة بسؤال الحدود الجبلية موجودة بالكتاب المدرسي بالصفحة رقم (28) والسؤال من الأسئلة المهارية التي تعتمد على قياس قدرة الطالب على الفهم والربط بين الجوانب الإيجابية للجبال واستخدامها كحدود سياسية، وأن السؤال مقرر له بنموذج الإجابة (درجة واحدة) ويحصل الطالب على تلك الدرجة كاملة حال ذكره لأي جانب إيجابي واحد منطقي من الجوانب العديدة الإيجابية، أو المميزات الخاصة باستخدام الجبال كحدود سياسية».



وكذلك الإجابة الخاصة بسؤال حول عجز الاتحاد السوفيتي السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادي موجودة بالصفحة رقم (103)، وتستكمل إجابته بالصفحة رقم (106) بالكتاب المدرسي والسؤال من الأسئلة المهارية التي تقيس قدرة الطالب على الاستنتاج والتحليل والربط بين الأحداث الاقتصادية والسياسية.



وعليه قرر حجازي أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هاتين الجزئيتين هو كلام عارٍ تمام عن الصحة، وأكد على سلامة وصحة ما ورد بهما بنموذج الإجابة. وفي سياق متصل عقد حجازي اجتماعًا موسعًا قبل البدء في أعمال تقدير أوراق العينة العشوائية لمادة الكيمياء مع كلٍ من أعضاء الهيئة الفنية واضعي الامتحان، ومدير عام تنمية مادة العلوم، وقد تم خلال الاجتماع دراسة الملاحظات التي أبداها السادة مقدري المادة خلال اجتماعهم مع أعضاء الهيئة الفنية ومدير عام تنمية مادة العلوم حول نموذج الإجابة والإجابات الأخرى المحتملة لبعض الأسئلة، وأصدر حجازي توجيهاته لمشرفي تقدير مادة الكيمياء على مستوى جميع قطاعات الجمهورية بتضمينها بنموذج الإجابة للمادة (عربي- لغات)؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة وعلي رأسها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكري الخامسة لثورة 30 يونيو وهو الحدث الذي تصدر منشتات والصفحات الأولي للصحف كما تناولت خبر توافر المقررات التموينية في المنافذ الاستهلاكية اليوم مع الكشف عن خطة حكومية لتسوية 300 مليار جنيه «مديونيات» قبل نهاية العام كذلك قرب إعلان «حركة المحافظين» خلال يومين.. وفي التقرير التالي نستعرض أبرز ما جاء في الصحف الصادرة اليوم.أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري عندما قال كلمته في ثورة 30 يونيو 2013 بصوت هادر مسموع، انحني العالم احتراما لإرادته، وتغير وجه المنطقة، وتغيرت وجهتها من مسار الشر والإقصاء والإرهاب لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.