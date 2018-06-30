تعليق ساخر من محمد هنيدي عن هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا

شارك النجم الكوميدي محمد هنيدي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، يعلق فيه على مباراة فرنسا والأرجنتين التي أقيمت اليوم ضمن دور الـ16 لمونديال روسيا 2018.



وعلق محمد هنيدي في تغريدته، على المباراة بطريقة كوميدية قائلًا: «عنيفة أوي فرنسا دي»، وذلك بعد فوز فرنسا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد للأرجنتين، وصعود الأولى إلى دور الثمانية.



وتلتقي فرنسا مع الأورجواي بعد أن فازت الأخيرة على البرتغال في دور الـ16، بنتيجة هدفين مقابل هدف للبرتغال، لتخرج الأخيرة مودعة للبطولة.