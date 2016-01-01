فياليوم العالمي للصداقة.. احذر هؤلاء

قال الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة واستشارى العلاقات الأسرية والتربوية، إن هناك بعض الصفات الأساسية التى يمكن من خلالها اكتشاف صديق السوء، الذي يجب على المرء البعد عنه سريعا لكي لا يندم فيما بعد.



- صديق تراه يقبل على ما حرم الله بدون تأنيب ضمير ولا إحساس بالذنب.



- صديق يحاول إحساس الشخص بأن لا أحد من أفراد أسرته ولا أصدقائه يريد مصلحته أو يحبه سوائه هو فقط .



- هو الصديق الذى يجعل صديقه يشك في جميع معتقداته الصحيحة، ويحاول تغييرها وتبديلها إلى معتقدات خاطئة بعيدة عن الأخلاق الحميدة .



- يجر صديقه إلى فعل الأعمال المحرمة والمنكرة، مثل التدخين، وشرب الكحول، والمخدرات، والحشيش ، والزنا يأخذ بيد صديقه

إلى معرفة أشخاص غير أسوياء.



- يزين في عين صديقه الشر و يفضحه بين الناس و يهون عليه إرتكاب المعاصى و كأنه شىء عادى يقوم بفعله جميع الناس .



- الصاحب الذي يحب أن يبعد صديقة عن أغلب الأصدقاء الصالحين ويشوهم فى عينه .



- يخون العشرة، وليس له ولاء لصديقه أبدا .



- صديق السوء ترى الشر و الغيرة فى عينة واضحة و لكنه يمثل عكس ذلك .