ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 11:53 م
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
هاني حسين
كشف ماهر فرغلي الباحث في شئون حركات الإسلام السياسي، سبب وصول الإخوان للحكم، وهو سيطرة الإخوان على الأرياف بجانب سيطرة قواعدها على أطراف مصر من الجنوب والشمال.

وأضاف " فرغلي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن جماعة الإخوان استغلت غياب الدولة وتوغلت في النسيج المصري إلى أن قفزت على ثورة المصريين وبدأت التخطيط للتمكين عقب 25 يناير 2011.

وتابع: في عام 2003 عقد اللقاء الشهير بين قيادات الإخوان والأمريكان في النادي السويسري بالقاهرة لإقناع الإخوان بقبول وجود إسرائيل، ومساعدتهم في وصول تيار الإسلام السياسي للحكم من أجل تفتيت المنطقة وتقسيمها إلى دويلات وتصبح إسرائيل الدولة الكبرى في المنطقة".

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر

لاعب الأرجنتين بيليا يعلن اعتزال اللعب الدولي

توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو

بيبي يتعادل للبرتغال أمام أوروجواي في بداية الشوط الثاني ..فيديو وصور

شاهد.. لحظة انفجار صاروخ فضائي ياباني عقب ثوانٍ من إطلاقه

لأول مرة.. التحاق الإناث بكلية الطب للقوات المسلحة

تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو

باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو

التعليم تحيل واضعي امتحاني أحياء وكيمياء الثانوية للتحقيق

الفرنسي بوجبا: منذ 10 سنوات وميسي أفضل لاعب في العالم

قرار سعودي عاجل بعد تجمهر الشباب حول الفنانة نيرمين محسن بالرياض..فيديو

تعليق ساخر من محمد هنيدي عن هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو
توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو
تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو
توفيق عكاشة يوجه مناشدة جريئة على الهواء للرئيس السيسي.. فيديو
أحمد موسى: رونالدو وميسي باي باي من كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟