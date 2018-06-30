باحث يكشف سبب وطريقة قفز الإخوان على الحكم في مصر .. فيديو

كشف ماهر فرغلي الباحث في شئون حركات الإسلام السياسي، سبب وصول الإخوان للحكم، وهو سيطرة الإخوان على الأرياف بجانب سيطرة قواعدها على أطراف مصر من الجنوب والشمال.



وأضاف " فرغلي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن جماعة الإخوان استغلت غياب الدولة وتوغلت في النسيج المصري إلى أن قفزت على ثورة المصريين وبدأت التخطيط للتمكين عقب 25 يناير 2011.



وتابع: في عام 2003 عقد اللقاء الشهير بين قيادات الإخوان والأمريكان في النادي السويسري بالقاهرة لإقناع الإخوان بقبول وجود إسرائيل، ومساعدتهم في وصول تيار الإسلام السياسي للحكم من أجل تفتيت المنطقة وتقسيمها إلى دويلات وتصبح إسرائيل الدولة الكبرى في المنطقة".

