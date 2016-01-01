التربية والتعليم: إحالة اللجنة الفنية لـ الأحياء والكيمياء للتحقيق

أحال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة كلًا من اللجنة الفنية لمادتى الأحياء والكمياء والإحصاء مكفوفين ، وكمياء المتفوقين STEM للتحقيق ، بسبب عدم المراجعة الدقيقة لنموذج الإجابة قبل توزيعه على المقدرين.



وقال حجازي في تصريحات صحفية اليوم إن ما نفعله حاليًا من عقد اجتماعات مع اللجنة الفنية ومستشار المادة والإطلاع على آراء مقدرى الدرجات للمادة مع أول يوم تصحيح للعينة العشوائية لكل مادة يعد ظاهرة صحية الهدف منها انصاف الطلاب والأخذ بروح الإجابة.



كما أكد حجازى أن ما نقوم به من تعديلات، هو إضافة بدائل للإجابة في الاسئلة لإنصاف الطلبة، كما أن الهدف هو الصالح العام للطلاب وانصافهم في تقدير الدرجات فقط لا غير.