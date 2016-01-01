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أخبار العالم

بولندا: لم نوقع اتفاقا مع ألمانيا لإعادة توطين اللاجئين

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:04 ص
آرتور لومبارت المتحدث
آرتور لومبارت المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية
رويترز
قال آرتور لومبارت المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية إن بولندا لم تدخل في أي اتفاق بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء وذلك بعد أن تم تداول وثيقة حكومية ألمانية تقول إن وارسو كانت من بين 14 حكومة أشارت إلى استعدادها لفعل ذلك.

وقال المتحدث لرويترز اليوم السبت "لا توجد أي اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بقبول طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي وإننا نؤكد ذلك مثل جمهورية التشيك والمجر".

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