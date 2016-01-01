بولندا: لم نوقع اتفاقا مع ألمانيا لإعادة توطين اللاجئين

قال آرتور لومبارت المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية إن بولندا لم تدخل في أي اتفاق بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء وذلك بعد أن تم تداول وثيقة حكومية ألمانية تقول إن وارسو كانت من بين 14 حكومة أشارت إلى استعدادها لفعل ذلك.



وقال المتحدث لرويترز اليوم السبت "لا توجد أي اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بقبول طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي وإننا نؤكد ذلك مثل جمهورية التشيك والمجر".