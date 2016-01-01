أمريكية متهمة بقتل طفلتها تطلب من القاضي الانتحار.. صور

توسلت أم متهمة بقتل ابنتها البالغة من العمر 21 شهرا بسبب الإهمال، للقاضي بأن يمسح لها بالانتحار بعد اتهامها بالقتل غير العمد.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" كانت نيكول إنجلر 38 سنة من روزبرج بولاية أوريجون الامريكية، تنوي إيداع طفلتها ريمنجتون التي كافحت لمدة 15 عامًا لانجابها في دار رعاية نهارية يوم 21 يونيو لكن الأم التي وصفها محاميها ديفيد تيري بأن "ذاكرتها ضعيفة" انتقلت إلى العمل مباشرة وتركت ابنتها التي تعشقها في السيارة لمدة ثماني ساعات في حين ارتفعت درجة الحرارة في الخارج إلي نحو 26 درجة.



وحينما وصلت السيدة إنجلر إلى مكان عملها قبل وقت قصير من الثامنة صباحًا وعادت إلى سيارتها في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرًا، لتجد ما بحسب وصف المحامي "نور حياتها" ميتة في السيارة.



وفي رسالة يطلب فيها المحامي بإسقاط التهم، كانت تتوسل الأم للموافقة على انتحارها عندما زارها في سجن مقاطعة دوجلاس حيث كانت محتجزة في زنزانة ملوثة بالبراز.



فيما تم إطلاق سراح السيدة إنجلر يوم الجمعة بكفالة قدرها 50.000 دولار وتم جمع المبلغ بفضل التبرعات التي أثيرت منذ وقوع المأساة.