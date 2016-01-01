أحدث صيحات التكنولوجيا النظيفة هاتف محمول من النبات

تعمل شركة تكنولوجيا بالبرتغال حاليًا على إعداد هاتف أندرويد ذكي صممت غلافه من مادة الفلين الطبيعية القابلة لإعادة الاستخدام، وهي من المواد المتوفرة بشكل كبير.



وتعتبر شركة "إكيموبيلي" من أولى الشركات المصنعة للهواتف التي تستخدم خامات غير البلاستيك والمعدن والزجاج، ومن المفترض أن يتم طرح نسخة من هذا الهاتف خلال هذا العام، وذلك عندما تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل أغلب عمليات الإنتاج من الصين، بحسب وكالة "رويترز".



وصرح تيتو كاردوزو الرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: "إكيموبيلي تريد أن تضع البرتغال على الطريق إلى المستقبل والتكنولوجيا من خلال التأكيد على أنه منتج برتغالي"، موضحًا أن المنتج يقدم شيئا مختلفا، سيجعل الناس في شعور جيد عند استخدامه، فهو مغطي بطبقة من الفلين عازلا حراريا وخواصا مضادة للصدمات كما يحمي من إشعاعات البطارية.



في حين يتم جمع مادة الفلين كل تسع سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط التي تنتجه وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل، وتعتبر البرتغال من أولى الدول المصنعة لمادة الفلين في العالم.