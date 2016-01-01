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أخبار العالم

ترامب: لم أدفع الأعضاء الجمهوريين للتصويت لمشروع قانون الهجرة

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:13 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم السبت ، أن يكون قد حث أعضاءً جمهوريين بالكونجرس على تمرير مشروعَي قانون يتعلقان بالهجرة.

وقال ترامب، إنه كان يعلم على الدوام أن التدبير لن يحصل على أصوات كافية من الديمقراطيين حتى يمرّ في مجلس الشيوخ – حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل).

وأكد ترامب قائلا:"أبدًا لم أدفع الجمهوريين في المجلس للتصويت لصالح مشروع قانون خاص بالهجرة، سواء أكان مشروع قانون "جودلات 1" أو "جودلات2 " ؛ وذلك لأن أيا منهما لم يكن ليحصل على ما يكفي من أصوات الديمقراطيين طالما كانت هنالك عتبة الحد الأدني التصويتية البالغة 60 ".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التصريح من جانب ترامب يتناقض بشكل مباشر مع تغريدة كتبها يوم الأربعاء الماضي وأصرّ فيها على أن "الجمهوريين في المجلس ينبغي أن يمرّروا مشروع القانون القوي لكنه عادل، المعروف باسم "جودلات2" ، نسبة إلي "بوب جودلات" وهو النائب الذي تقدم بمشروع القانون.

وتثير سياسة الهجرة الحاسمة التي تنتهجها إدارة ترامب جدلا واسعا وانتقادات لاذعة في الشارع السياسي الأمريكي.

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