مدير تعليم القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ محمد عطية وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير المديرية نيابة عن جميع معلمي القاهرة والعاملين بالتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري 30 يونيو.



وأكد عطية أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل عنوان لارادة شعب فهي ثورة كل المصريين وساندتها القوات المسلحة المصرية في مواجهه المكائد والصعاب.



وتابع وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ان الثورة صححت مسار الوطن وإعادت بنائه والحفاظ علي هويتة الشعب المصري مؤكدا ان مصر لكل المصريين وليست لطائفة بعينها.

