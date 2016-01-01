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باحث يكشف معلومات خطيرة عن مخطط الإخوان لتدمير مصر.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:45 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
هاني حسين
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إنه في حال إستمرار الإخوان في الحكم كان سيتم فتح الحدود المصرية لكل الجماعات من أنحاء العالم خاصة من جانب ليبيا بالإضافة إلى توطين تنظيم القاعدة في سيناء ودراسة كيفية إرسالهم إلى مصر بما فيهم أيمن الظواهري.

وأضاف "فرغلي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، قائلا: "تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية كانت ستكون جناح مسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وعقب فشلهم اتجهوا إلى تشكيل لجان مكونة من عناصر إخوانية بديلة للشرطة والجيش ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك".

وتابع: "الإخوان استهدفوا أختراق الأجهزة الأمنية وتفتيت جهاز الأمن الوطني وإدخال الجماعات الإرهابية في النسيج المصري من أجل تفتيتها .. وإحكام السيطرة على السلطة في مصر، والتعاون مع إيران وإدخال الشيعة في مصر".

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