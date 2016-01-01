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رجائى عطية: زيارة تميم لمصر في عهد الإخوان جاءت كضوء أخضر لاغتيال إعلاميين

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال المفكر السياسى رجائى عطية، أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت محاصرة وأخونة الإعلام المصرى قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف رجائى عطية خلال لقائه ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أنه بعد زيارة أمير الارهاب تميم لمصر قامت الجماعة الارهابية مباشرة بمهاجمة ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا أن الجماعة الارهابية حددت أسماء كثيرة من الإعلاميين لاغتيالهم.

وتابع: "لم تتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على أعلام الدولة وقتها لقوته، وفيما يخص القنوات الفضائية الخاصة عمل الإعلاميين بها تحت ضغط كبير وتهديد بالقتل ولكنهم استمروا من أجل مصر".

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