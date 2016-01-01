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عفيفي: الإخوان حكموا مصر في أضعف فترات الجماعة.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:49 ص
محمد عفيفي
محمد عفيفي
هاني حسين
قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان الإرهابية لن تستطيع تنفيذ مخططاتها المدمرة في مصر، موضحا أن تلك الجماعة جزء من الجماعات الأيدلوجية التي ظهرت منذ 80 عام وسقطت بأكملها.

وأضاف "عفيفي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن أزمة الإخوان تتلخص في أنهم حكموا مصر في أضعف لحظات التنظيم على مر التاريخ.

وتابع قائلا: "جيل الإخوان الذي حكم مصر كان أضعف جيل وبالتالي كان فشلهم ذريعا، وعندما حكموا لم يكن لديهم فكر لإدارة البلاد".

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