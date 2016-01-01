مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو

روت مواطنة تدعى "عائشة"، تفاصيل مصرع نجلها إثر سقوط كونتنر نقل على سيارتها الملاكي على طريق السويس، مشيرة إلى أنها فوجئت بسقوط الكونتينر على سيارتها الأمر الذي أدي إلى وفاة طفلها سليم وتعرض نجلها الآخر البالغ من العمر 10 سنوات إلى كسر في الجمجمة وتعرض ابنتها إلى كسر في جميع أنحاء جسمها.



وأضافت "عائشة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc": أن سيارتها الملاكي تهشمت بالكامل وتسبب سقوط الكونتينر بتسويتها بالطريق، متسائلة: من المسؤول على تحميل وتأمين الكونتينر ومخالفات النقل؟.



وأشارت إلى أن الحادث وقع منذ أسبوع ولم يتم عقاب السائق أو الشركة التي يعمل بها، مضيفة: "هناك 3 تقارير مختلفة عن الواقعة وأحدها اتهمها وشقيقتها التي كانت تقود السيارة بالإهمال والتسبب في القتل الخطأ لأبنائها"، معقبة: "يعني ولادي ماتوا واحنا كمان اللى موتناهم".