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محافظات

البحر الأحمر تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو..صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
شهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مساء أمس السبت، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بممشى النصر في الغردقة للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وذلك بحضور اللواء حسام الدين كمال مدير امن البحر الاحمر والمئات من اهالى المحافظة والقادمين إليها من باقي المحافظات الأخرى.

وقدم عبدالله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأهالي وقيادات محافظة البحر الأحمر في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أهمية الاحتفال بهذه الثورة حيث إنها ثورة شعبية خرج فيها المواطنون بشكل حضاري وبكل حرية وديمقراطية وسلمية، مؤكدين للعالم أجمع قوة وإرادة الشعب المصري، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر لأنها تخلصت من قوى الشر في الداخل والخارج.

وأضاف عبدالله أن الثورة كانت نقطة الانطلاق لتحقيق الأهداف والاستحقاقات حيث انها كانت بداية لصفحة جديدة من الإنجازات والمشروعات القومية فى كل المجالات والتى من بينها مشروع قناة السويس الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولي وإقامة عدد كبير من صوامع تخزين الغلال والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومشروع الشبكة القومية للطرق وافتتاح العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المستشفيات، وتطبيق برنامج تكافل وكرامة لتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات الفقيرة ، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.

كما وجه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية على صدق وعده وعلى جهوده وتحقيقه للمشروعات العملاقة خلال الأعوام الماضية، مشيدًا بدور القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية في هذه الثورة من خلال استجابتها لنداء الشعب المصري العظيم وتحقيق مطالبه، وحماية الدولة المصرية ومقدراتها من الإرهاب.

حضر الاحتفال اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، بالإضافة إلي عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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