حصاد ذكرى ثورة يونيو 2013 بالفيوم.. تفجير برج كهرباء سنورس أبرز الأعمال التخريبية للجماعة.. والرياضيون والعاملون باستاد الفيوم يحتفلون بذكرى 30 يونيو

المدرعات تطارد الإخوان خلال ثورة 30 يونيو بالفيوم

أصحاب المحلات بالفيوم يهربون من الإخوان فى ثورة 30 يونيو

الآلاف من أهالى الفيوم في الميادين للمطالبة بإنهاء حكم مرسى

شهدت الفيوم عقب ثورة يونيو 2013 أحداثا ومفارقات غيرت مجرى التاريخ؛ فقام بعض أعضاء الجماعة الارهابية بالفيوم بتفجير أحد أبراج الكهرباء للضغط العالي الخاص بمركز سنورس بعد زرع 4 قنابل على زواياه الاربعة ليسقط وسط الزراعات ويتسبب سقوطه فى خسائر كبيرة وقطع التيار الكهربائى عن معظم قرى مركز سنورس التى يتم تغذيتها من المحول.وكانت القوى السياسية والثورية وجماهير الفيوم خرجت فى هذا اليوم وتجمعوا بالميادين والشوارع في جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة للإطاحة بحكم مرسى والإخوان خاصة بعد الأعمال التخريبية التي قاموا بها.وشهدت المحافظة وقتها أعمال عنف من قبل جماعة الأخوان الإرهابية ضد الأفراد والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة واستشهد وأصيب العديد من الشباب.كما احتفل العاملون باستاد الفيوم الرياضي اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو حيث خرج العشرات من شباب الفرق الرياضية يحملون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي احتفالا بهذه الذكرى الخالدة يتقدمهم خالد صلاح عبد الباسط مدير عام استاد الفيوم الرياضى.وقال محمد فؤاد مدرب عام الدراجات بالفيوم إن ذكرى 30 يونيو 2013 سيخلدها التاريخ دائما حيث أنقذتنا هذه الثورة من حكم الإخوان الإرهابيين.وأضاف خالد صلاح مدير عام استاد الفيوم الرياضى أن القوى السياسية والثورية وجماهير الفيوم خرجت فى هذا اليوم يملأون الميادين والشوارع بجميع مراكز وقرى ومدن محافظة الفيوم للإطاحة بحكم مرسى الإخوان.وشهدت المحافظة وقتها أعمال عنف من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ضد الأفراد والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، واستشهد وأصيب العديد من الشباب.وتصدت مدرعات وسيارات رجال الشرطة لهجمات جماعة الإخوان البربرية فى الشوارع، ونجحوا فى حماية أهالى الفيوم فى الثورة، ومطاردة جماعة الإخوان الإرهابية فى الشوارع الجانبية.وخلال اندلاع ثورة 30 يونيو في 2013 لجأ أصحاب المحلات التجارية بمدينة الفيوم، إلى إغلاق محلاتهم التجارية هربا من اعتداءات وحرق جماعة الإخوان الإرهابية للمنشآت والمحلات خلال ثورة 30 يونيو.وخرجت القوى السياسية والثورية وجماهير الفيوم فى هذا اليوم وامتلأت الميادين والشوارع بجميع مراكز وقرى ومدن محافظة الفيوم للإطاحة بحكم مرسى والإخوان.وشهدت المحافظة وقتها أعمال عنف من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ضد الأفراد والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة فى محاولة لإجهاض الثورة دون جدوى.