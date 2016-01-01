ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد.. شوبير يتغزل في فرنسا ويمنح كافاني رجل مباراة البرتغال

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:51 ص
كافاني
كافاني
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن منتخب فرنسا قدم مباراة مبهرة أمام نظيره منتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وفاز خلالها الديوك برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات كأس العالم.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أن فرنسا تقدم مونديال رائع وتظهر بشكل مميز كان غائب عنها منذ فترة، وتوقع وصولها الى مركز مميز في كأس العالم 2018 .

وأشار شوبير الى أن، كافاني لاعب منتخب أوروجواي قدم مباراة رائعة اليوم أمام نظيره منتخب البرتغال، حيث أنه دافع وهاجم وصنع لعب أكثر من أي لاعب في المباراة.

ومنح شوبير كافاني أفضل لاعب في مباراة أوروجواي والبرتغال، بعد أن سجل هدفين الفوز لمنتخب بلادة .

ترشيحاتنا

قرار مهم من ماكرون بعد فوز فرنسا على الأرجنتين

شاهد... شوبير يشن هجوما على اتحاد الكرة ويطالب بالكشف عن تقرير كوبر

هيئة قضايا الدولة تدرب غداً 165 مستشاراً على صياغة العقود

ترامب المكسيكي على بُعد خطوة من حكم البلاد لمواجهة نظيره الأمريكي

فرج عامر يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك المحترف بالخارج

لاعب الأرجنتين بيليا يعلن اعتزال اللعب الدولي

رونالدو يحقق رقما سلبيا مع البرتغال في كأس العالم

وزير المالية: هذا هو حل زيادة الأسعار..فيديو

الكرواتي مودريتيش: أرفض مقارنتي بلاعب الدنمارك إريكسين

فرنسا والارجنتين .. ماسكيرانو يدخل تاريخ كأس العالم السلبي

صحف الأرجنتين بعد وداع المونديال: من الحلم للكابوس

كافاني يلدغ البرتغال بهدف مبكر في بداية المباراة .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي .. فيديو
شاهد... شوبير: لاعبو المنتخب بلا مبادئ
شوبير لـ عامر حسين: الدورى المصري 2019 إذا أقيم على مجموعتين باطل
شاهد..أول موبايل بـ ايرباج
رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟