شاهد.. شوبير يتغزل في فرنسا ويمنح كافاني رجل مباراة البرتغال

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن منتخب فرنسا قدم مباراة مبهرة أمام نظيره منتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وفاز خلالها الديوك برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات كأس العالم.



وأضاف شوبير خلال تصريحاته في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أن فرنسا تقدم مونديال رائع وتظهر بشكل مميز كان غائب عنها منذ فترة، وتوقع وصولها الى مركز مميز في كأس العالم 2018 .



وأشار شوبير الى أن، كافاني لاعب منتخب أوروجواي قدم مباراة رائعة اليوم أمام نظيره منتخب البرتغال، حيث أنه دافع وهاجم وصنع لعب أكثر من أي لاعب في المباراة.



ومنح شوبير كافاني أفضل لاعب في مباراة أوروجواي والبرتغال، بعد أن سجل هدفين الفوز لمنتخب بلادة .