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أخبار العالم

الجيش اليمني يسقط ثالث طائرة استطلاع حوثية ‏في الحديدة خلال أسبوع

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني يمني أن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت ، مساء أمس ، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس جنوب الحديدة ، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.‏

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