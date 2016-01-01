الجيش اليمني يسقط ثالث طائرة استطلاع حوثية ‏في الحديدة خلال أسبوع

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني يمني أن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس.



وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت ، مساء أمس ، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس جنوب الحديدة ، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.‏