الجيش اليمني يسقط ثالث طائرة استطلاع حوثية في الحديدة خلال أسبوع
الأحد 01/يوليه/2018 - 06:20 ص
تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني يمني أن الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس.
وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت ، مساء أمس ، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية حيس جنوب الحديدة ، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.